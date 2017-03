Aap Marria na dertien jaar gered uit gezin waar ze als 'kind' leefde

Om te bereiken dat ze zich wat meer thuis gaat voelen, heeft Marria onder meer haar eigen dekentjes uit Lissabon teruggekregen. ,,Ze heeft ook een pluche aapje waar ze mee kan spelen, en ze krijgt limonade in plaats van water. We geven haar daarnaast het eten dat ze gewend is." Hoe gaat het dan met verder afbouwen? ,,Op dit moment is er zo veel in haar leven wat anders is geworden, dat we maar langzaam proberen af te bouwen. Maar op een gegeven moment moet ze weer een normaal leven gaan leiden. Vergeten zal ze het alleen niet."



Normaal is er bij stichting AAP niet een 'hands on' beleid, maar in het geval van Marria is er meer contact. ,,Gisteren is er veel met haar gespeeld, en de verzorgers konden ook over haar rug krabben. Dat vond ze echt heerlijk. Ze zoekt ook zelf contact met de verzorgers, bijvoorbeeld door met een handschoen te spelen", vertelt een woordvoerder van Stichting AAP. ,,Ze eet ook goed, ze heeft in Portugal niet slecht te eten gekregen. Groente en fruit gaan er bij haar prima in. Maar van apenbrokken hoeft ze nog even niks te hebben."