Acrobate zet tanden in touw en hangt zo boven de Niagara Falls

De tandentruc was niet de enige waaghalzerij: Wallenda hing aan haar knieën, deed een aantal handstanden en een spagaat. Twee keer hing ze aan haar tanden, met hulp van een gebitje. Na afloop was ze sprakeloos: ,,Hier heb ik geen woorden voor. Het was prachtig.” Erendira is de vrouw van Nik Wallenda, de koorddanser die vijf jaar geleden op een touw boven de watervallen balanceerde.



Volgens het acrobatenechtpaar heeft Erendira het record van Nik uit 2012 verbroken toen hij op 76 meter hoogte aan zijn tanden hing. Beide acrobaten zeiden donderdag dat de harde wind boven de Niagara Falls de stunts extra lastig maakt. De acrobate gebaarde naar de helikopter dat hij hoger moest vliegen zodat ze minder last had van de wind van de watervallen. De hele stunt duurde acht minuten.