Amerikaan gooit zoontje (4) van 8 meter hoge brug

Wat de man precies bezielde, is niet duidelijk. Voorbijgangers in Washington filmden hoe hij met het kind de brug opwandelde en hem daarna zonder pardon over de rand zet. De moeder keek intussen rustig toe vanaf de oever van de rivier.



,,Het jongetje was aan het roepen en huilen. Het was verschrikkelijk", aldus getuige Brianna Jones. ,,Toen hij het water raakte, voelde ik echt met hem mee. Ik wist niet wat ik moest doen."



Overleefde

Het kind overleefde de val. Na door ambulancepersoneel nagekeken te zijn bleek hij geschrokken maar ongedeerd. Ook de omstanders schrokken zich rot. Ze gaven de beelden door aan de plaatselijke sheriff, die de man en de moeder al eerder een waarschuwing gaf voor roekeloos gedrag. Er wordt nu bekeken of ze ook aangeklaagd zullen worden, schrijven Amerikaanse media.



De Wynoochee River in Montesano, Washington, staat onder bewoners bekend als populaire plek om af toe koelen. Regelmatig springen jongeren van de brug het water in als stunt. ,,Dat doen we al zo lang. We weten hoe we dat moeten doen zonder gewond te raken en niet op de rotsen te springen", vertelt de 18-jarige Kaylub Fawley, die het tafereel filmde. ,,Maar we weten ook wat de consequenties kunnen zijn. Je moet voorzichtig zijn. Deze man gooide zijn kind gewoon van de brug, het jongetje kwam op zijn nek terecht."



Het jongetje zou wel een zwemvest aan gehad hebben, waardoor het snel weer boven water kwam. ,,Het schreeuwde de hele tijd", aldus Fawley, die zijn filmpje op Facebook plaatste met de tekst: Dit is wat er gebeurd als het sommige ouders gewoon niet interesseert.



Omstanders wezen de moeder terecht, maar daar wilde de vrouw niets van weten.