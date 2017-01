Amerikaan verlaat casino, berooft bank en gokt weer verder

Voor de rechtbank geeft de 52-jarige man deze week toe dat hij inderdaad de bank heeft overvallen. Hij gaf de bankmedewerker in Nitro een briefje waarop stond dat hij een bom en een wapen bij zich droeg. Nadat hij 5.000 dollar in contant geld had gekregen, keerde hij terug naar de blackjack-tafel. Daar bleef hij echter geld verliezen.



Toen hij een dag thuis op de bank lag, werd hij door politie gearresteerd. Ze vonden onder meer het briefje dat hij aan de bankmedewerker had gegeven, en een handdoek die hij voor zijn gezicht had gebonden. De verdachte zei tegen de rechter dat hij flink wat drugs had genomen op de bewust dag en dat hij geen heldere herinneringen meer heeft. Maar toen hij de beveiligingsbeelden van de bank zag, herkende hij zichzelf.