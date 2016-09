Amerikaanse 11-jarige vindt drugs in hoesje van videospel

Het jongetje had het spel gekocht bij GameStop, een spelletjeswinkel. Volgens zijn vader zat er een zakje in, waarop hij besloot het spel terug te brengen naar de winkel en de politie te bellen.



Geen controle

De manager van GameStop in Louisiana vermoedt dat het spel afkomstig is van een andere vestiging van de winkelketen. Daardoor zou het niet gecontroleerd zijn voor het opnieuw verkocht werd. Dit gebeurt namelijk alleen als een spel teruggebracht of ingeruild wordt, om de kwaliteit te controleren. Komt een game van een andere locatie, dan moet die gecontroleerd worden voor hij verstuurd is. Of het zakje drugs in het spel gestopt kan zijn na deze controle, weet de winkel niet.



Volgens de winkel is het niet mogelijk om er achter te komen waar het spel vandaan komt.