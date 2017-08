Amerikaanse belandt op spoedeisende hulp na uitknijpen puistje

Risico

,,Omdat het op mijn gezicht was, was er een groot risico dat het zich zou verspreiden naar mijn hersenen of mijn ogen. Bij dat laatste kon ik blind worden", schrijft ze. ,,Ik kreeg onmiddellijk een stevige dosis antibiotica, maar kreeg een allergische reactie van een van de geneesmiddelen, waardoor het nog erger werd. Gelukkig hadden de dokters het snel door en konden ze meteen ingrijpen."



Intussen is Katie aan de beterende hand en ziet haar gezicht er weer normaal uit, maar ze wil andere vrouwen waarschuwen. ,,De bacteriën kwamen waarschijnlijk van de borstel van het potlood waarmee ik mijn wenkbrauwen opmaak", zegt ze. ,,Ik was altijd goed mijn gezicht en mijn schoonheidsspullen nadat ik die heb gebruikt, maar dat deed ik niet met mijn wenkbrauwborsteltje. Als je make-up draagt, vergeet dan nooit om ál je spullen te ontsmetten voor je het opnieuw gebruikt. Het is een kleine moeite en je vermijdt er een pijnlijke, dure en traumatiserende ontsteking in je gezicht mee."



Ze zette ook twee foto's online die amper 48 uur na elkaar zijn genomen en die de impact van de infectie tonen. ,,Het was griezelig en vreselijk, maar het had nog veel erger kunnen zijn", zegt ze op een pagina waar ze nu geld inzamelt om de behandeling te helpen betalen. ,,Het was geen goedkope les. De ziekenhuisrekeningen lopen in de duizenden dollars en ik heb ze nog niet allemaal kunnen betalen."