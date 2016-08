Amerikaanse clowns proberen kinderen bos in te lokken

Op 19 augustus vertelde een jongen als eerste aan zijn moeder dat hij de clowns had gezien in het bos achter het appartementencomplex waar ze wonen. ,,Ze fluisterden wat en maakten rare geluiden", zei de bange jongen.



De moeder ging meteen naar de plaats toe die haar zoon beschreef. Daar schrok ze toen ze de clowns betrapte met zaklampen waaruit groen licht scheen. De clowns vluchtten vervolgens verder het bos in.



Kettingen

Later op de avond hoorde de jongen dat er iemand op de deur klopte en het geluid van stalen kettingen die tegen elkaar sloegen. De volgende dag zag ook een andere bewoner van het complex 'een grote clown met een rode neus' naast de vuilnisbakken staan. Toen de clown naar haar zwaaide, zwaaide ze aarzelend terug. Uit angst liep ze snel terug naar huis.



De getuigenissen van kinderen die de clowns gezien hebben, stapelen zich inmiddels op. Ze hebben één grote gelijkenis: de clowns proberen de kinderen met geld verder het bos in te lokken.



Waarschuwing

De lokale agenten hebben geen clowns of verdachte activiteiten opgemerkt.

De politie kan ook geen bewakingsbeelden bekijken, aangezien er geen camera's hangen in het gebied.



Toch heeft het management van het complex een waarschuwing voor de clowns verspreid. Daarin herinneren ze de ouders dat er een avondklok is om 22:00 uur en dat ze hun kinderen 's avonds niet alleen mogen laten.