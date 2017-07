Amerikaanse rechter vermindert straf bij sterilisatie

Rechter Sam Benningfield zegt tegen een lokale zender dat hij ex-gedetineerden een kans wil geven iets van hun leven te maken: ,,Ik hoop hen te stimuleren om persoonlijke verantwoordelijkheden te nemen als ze vrij komen en niet belast te worden met kinderen." De rechter maakt zich vooral zorgen over baby's die geboren worden bij ouders die drugs gebruiken. Gevangenen die een cursus volgen over de gevaren van drugsgebruik in combinatie met ouderschap krijgen twee dagen strafvermindering.



Een woordvoerder van een stichting die mensenrechten in de Verenigde Staten in de gaten houdt, reageert kritisch op het voorbehoedsmiddelenprogramma. ,,Zulke beslissingen zijn puur persoonlijk en ik denk dat een rechtssysteem die niet mag aanmoedigen of opleggen." Volgens Bryant Dunaway van de ACLU is de anticonceptiemaatregel niet legaal en niet ethisch. ,,Rechters hebben een belangrijke rol in onze gemeenschap, maar toezicht houden op de vruchtbaarheid van individuen zou geen deel moeten uitmaken van die rol."