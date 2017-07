Amerikaanse tieners filmen lachend hoe man verdrinkt

Japanse premiersvrouw deed alsof ze geen Engels sprak om Trump te negeren

21 juli Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand op de G20-top was, zat hij naast de Japanse premiersvrouw Akie Abe. Trump verklaarde tijdens een interview dat Abe geen Engels spreekt, waardoor communicatie moeilijk was. Alleen is er onlangs een filmpje opgedoken waarin Akie Abe een lezing geeft in het Engels. Dat schrijft Newsweek.