'Amerikaanse verpleegster doodde 60 kinderen'

Grootste jacht ter wereld 150 miljonairs leven op 'geheim' cruiseship

12 mei Het is waarschijnlijk de meest exclusieve ‘woonboot’ op aarde en een goed bewaard geheim: het meer dan 200 meter lange cruiseschip The World. Of eigenlijk het grootste jacht ter wereld, want de appartementen zijn niet te huur. Ze worden bewoond door zo'n 150 miljonairs.