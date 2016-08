Australiërs overmeesteren reuzenkrokodil van 4,33 meter

Amerikaanse clowns proberen kinderen bos in te lokken

9:02 In de Amerikaanse staat South Carolina hebben enkele kinderen aan de politie verklaard dat gemaskerde figuren hen het bos in probeerden te lokken met geld. De politie heeft dat nog niet kunnen bevestigen, onder andere omdat er geen bewakingscamera's zijn. In de buurt waar de clowns zijn gezien, is een waarschuwing verspreid. Dat meldt The Huffington Post.