Australisch meisje (15) zwanger van tweede kind

De jonge ouders krijgen veel kritiek. ,,Familie, vrienden, zelfs vreemden op social media: allemaal hebben ze hun oordeel klaar", doen de tieners hun verhaal. ,,De ergsten zijn sommige vrienden. Ze lachten ons gewoon uit toen we het nieuws bekendmaakten op Facebook. Anderen hebben sindsdien niet meer met ons gesproken."



Toen ze zwanger was van Theodore dacht Mollie voor de zwangeschapstest nog dat ze problemen had met haar spijsvertering. Het bleek ochtendmisselijkheid. ,,Oscar en ik waren samen toen we de test met de predictor deden", vertelt ze. ,,Er verschenen twee streepjes. 'Is het nog mogelijk dat het tweede verdwijnt', vroeg Oscar. 'Nee, het betekent dat ik zwanger ben', antwoordde ik."



,,We gebruikten wel voorbehoedsmiddelen. Oscar was even in paniek en vreesde ook voor de reacties, maar we moesten er nu eenmaal door."