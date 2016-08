Babyaapje lijkt op Harry Potter-tovenaar Voldemort

Hoeveel dagen de eergisteren geboren Dark Lord-baby te vroeg geboren is, is niet helemaal duidelijk. Volgens dierenarts Jo Reynard, zo vertelt hij aan de Britse krant The Mirror, was een keizersnede noodzakelijk omdat de moederaap zich heel anders gedroeg dan gebruikelijk is bij hoogzwangere franjeapen. ,,Moeder Ivy was veel te rustig en at niet meer'', aldus Reynard, die vervolgens besloot het aapje met een keizersnede te halen. ,,De gezondheid van de moeder begon dramatisch te verslechteren en de baby - die al was ingedaald in het geboortekanaal - zou zonder ingrijpen van ons kunnen overlijden.''



Kaal

Hoewel de verzorgers dachten dat Ivy op de dag van de operatie was uitgerekend, bleek pas na de geboorte dat de babyaap veel jonger was dan gedacht. Het was wel levensvatbaar, maar nog vrijwel haarloos. En daarom leek het diertje op de gevreesde Harry Potter-tovenaar Voldemort. Het was de eerste keer in de Paignton Zoo in Devon dat een aap via een keizersnede werd geboren.



De moederaap maakte het inmiddels weer goed en het babyaapje is door haar geaccepteerd. Wel worden de moeder en haar piepjonge kind de komende weken scherp in de gaten gehouden. 'Voldemortje' heeft inmiddels al een bescheiden vachtje ontwikkeld, waardoor hij niet meer lijkt op de tovenaar.