Blogster die dik verdiende aan verzonnen kanker riskeert boete van 1,1 miljoen

,,Gewetenloos gedrag", aldus consumentenorganisatie Consumer Affairs Victoria. De organisatie klaagt Gibson aan vanwege het om de tuin leiden van haar publiek. Ook zou de blogster minstens vijf consumentenwetten hebben overtreden. Ze riskeert daarom een boete van 1.1 miljoen dollar.



Of ze die boete daadwerkelijk krijgt, blijft voorlopig de vraag. Rechter Debra Mortimer wil nog geen oordeel vellen, tot ze weet of Gibson de boete kan betalen. Tot nog toe is de blogster nog niet komen opdagen tijdens het proces. ,,Ik weet niet of ze een baan heeft, of ze onafhankelijke inkomsten heeft, of ze genereuze vrienden heeft", zo zei de rechter volgens The Guardian. Anders heeft de boete volgens haar weinig zin.