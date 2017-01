'Boomman' kan na 16 operaties dochtertje eindelijk vasthouden

De eerste ‘aangroeisels' zag Bajandar tien jaar eerder verschijnen. Al snel verslechterde zijn toestand. Op een bepaald moment werd het zo erg dat hij zijn baan als riksjarijder moest opgeven. Pas begin vorig jaar ontdekten dokters via uitgebreide reportages in lokale en internationale media de erg zeldzame aandoening bij de arme man.



Hij werd chirurgisch verlost van maar liefst vijf kilo wratten. Het ziekenhuis bood de behandeling, die Bajandar zelf niet kon betalen, gratis aan. ,,Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog mijn kind zou kunnen vastpakken met mijn eigen handen", zegt hij vanuit zijn ziekenhuisbed. ,,Ik voel mij veel beter nu. Ik kan niet wachten om naar huis te gaan."



Bajandar leerde zijn vrouw, Halima Khatun, kennen nog voor hij de ziekte had. Toen ze trouwden, waren de gezwellen wel al zichtbaar. Zijn vrouw stapte tegen de wens van haar ouders in toch met hem in het huwelijksbootje. Samen met echtgenote en dochtertje bracht Bajandar een jaar in het ziekenhuis door.



Met het voor hem ingezamelde geld over de hele wereld wil Bajandar zo snel mogelijk een eigen, klein bedrijf starten.