Boze man betaalt 3.000 dollar aan belasting in centen

Stafford was niet zeker van het adres dat hij moest opgeven toen hij een auto voor zijn zoon wilde laten registreren. Dus belde hij eerst naar het kantoor van zijn eigen stad Lebanon in de staat Indiana, maar Nick werd al snel naar een ander kantoor doorverbonden.



Vervolgens probeerde hij via een speciaal formulier het rechtstreekse nummer van de dienst in Lebanon te verkrijgen. Wat hij uiteindelijk kreeg. Maar toen hij daarnaar belde, zei de persoon aan de lijn dat het nummer niet openbaar was. Weer moest hij verschillende keren proberen voor hij antwoord kreeg. En toen was het kwaad geschied: Nick was boos en zou het hierbij niet laten. Dus probeerde hij de rechtstreekse nummers van negen andere lokale kantoren te achterhalen. Maar hij kreeg ze niet van de werknemers. Dus besloot Stafford naar de rechtbank te gaan: in totaal spande hij drie rechtszaken aan.