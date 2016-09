Brits meisje tatoeëert Minions en hartjes op kinderen

De zaak werd voor de rechter in Stoke-on-Trent, Staffordshire, gebracht nadat een moeder de tekening ontdekte op de arm van haar zoontje. ,,Ze zag een tekening op de arm van haar zoon en hij deed er schaapachtig over. Hij verklapte dat zijn zusje ook tatoeages had," vertelde aanklager Neil Ahuja in de rechtbank. Dat schrijft de Britse krant The Mirror. ,,Ze kende de leeftijd van alle kinderen en er was geen toestemming van de ouders."



Volgens de advocaat spreekt het voor zich dat alle ouders erg ongelukkig en van streek zijn door de blijvende schade die werd toegebracht. ,,Ze hebben blijvende littekens en hebben gespecialiseerde laserbehandeling nodig en dat op deze jonge leeftijd."



Moeilijke jeugd

Hodgkinsons advocaat Jason Holt beriep zich op haar moeilijk jeugd. ,,In twintig jaar tijd heb ik nooit zoiets gezien," zei hij, ,,dit zijn ernstige zaken, maar er is geen sprake van kwade opzet. Dit is duidelijk iemand met emotionele problemen. Ze is een relatief onvolwassen 18-jarige en heeft het erg moeilijk om met het dagelijkse leven om te gaan. Ze wilde dat anderen haar mochten en stoer lijken. Ze is er kapot van dat ze deze jonge mensen kwaad heeft berokkend en heeft echt spijt. Ze vormt geen gevaar voor de samenleving of jonge mensen."



Hodgkinson had de tatoeëermachine en inkt op het internet besteld. Volgens de kinderen rookte ze ook cannabis terwijl ze de tatoeages aanbracht. Het incident vond plaats in april.



Hodgkinson werd veroordeeld tot acht maanden cel voorwaardelijk en mag de komende twee maanden haar woning enkel verlaten tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds.