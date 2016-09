Britse: Ik overleefde blikseminslag door mijn slippers

,,Het was aan het stormen, dus ik wachtte tot het voorbij was om naar buiten te gaan", zegt de 35-jarige vrouw uit Bridgend in Wales. ,,Ik dacht dat de storm voorbij was. Ik ging de was halen en toen ik mijn hand op het metaal legde, hoorde ik een oorverdovend gekraak boven me. Ik voelde een pijnscheut die van mijn arm naar beneden liep."



Duizelig

Ze vervolgt: ,,Ik zag lijkbleek, was duizelig en schudde en beefde over mijn hele lijf. Weer binnen moest ik gaan zitten, ik leek wel dronken. Mijn moeder kwam de kamer ingestormd, zij had de bliksemschicht door het badkamerraam gezien. Ze zei dat ik meteen naar het ziekenhuis moest."



Op de eerste hulp kreeg Green te horen dat ze geen permanente schade had opgelopen. ,,Ik heb geluk dat ik het heb overleefd, ik was doodsbenauwd. Ik denk dat het rubber van mijn slippers me heeft gered. Het was de beste vijf pond die ik ooit heb uitgegeven."