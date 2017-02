Britse Lynne (39) trouwt met zichzelf

Goedkoop restaurant profiteert van onterechte Michelinster

18 februari Bouche à Oreille heet het bescheiden restaurant in de Franse plaats Bourges, waar je voor 12,50 euro een menu met als hoofdgerecht Boeuf Bourguignon kunt eten. Ales veranderde in één klap toen de eetgelegenheid per ongeluk van de wereldberoemde restaurantgids van Michelin een ster kreeg toebedeeld, de droom van iedere restaurateur.