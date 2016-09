Britse tiener verdient riant door Chinese baby's een naam te geven

Het idee kreeg het meisje tijdens een reis met haar familie naar China. Tijdens een etentje met collega's van haar vader daar, vroeg een vrouw haar welke Britse naam ze haar dochter zou geven. ,,Ze vertelde me dat een Engelse naam essentieel is, omdat je een Chinese naam niet kan invullen op een aanvraag voor een universiteit in het Verenigd Koninkrijk", vertelt Beau aan de BBC.



Daarop vroeg ze de vrouw hoe ze hoopte dat haar dochter later zou worden. ,,Ik wilde haar niet zomaar een naam geven", gaat ze verder. ,,De vrouw vertelde dat ze hoopte dat haar dochter de verwachtingen zou overtreffen en mensen zou verbazen met haar prestaties. En daarop stelde ik Eliza voor, naar Eliza Doolittle (Engelse singer-songwriter red.) Chinezen die het Engels niet machtig zijn, hebben weinig verstand van Engelse namen. Er is ook geen vrij internet in China. Ze geven hun kinderen daarom soms namen als Gandalf of Rolex."



Lening

Het bracht Beau op het idee om een Chinese website te maken die Chinese ouders bij de naamgeving van hun baby zou helpen. Ze vroeg een lening van 1.800 euro aan haar vader en nam een ontwikkelaar van websites onder de arm. In mei ging Specialname.cn in de lucht. Die heeft een database van 4.000 namen. En daar voegt Beau - die Mandarijn spreekt - er nog elke maand dertig aan toe.



Bij elke naam horen bepaalde karaktertrekken en die ontleent ze vaak aan Britse kinderboeken. Wie een naam voorgesteld wil krijgen, betaalt 70 eurocent voor drie suggesties op basis van vijf karaktertrekken. 'Grace' is bijvoorbeeld 'vrijgevig' en 'extravert'.



Op die manier heeft Beau al 235.000 kinderen een naam gegeven. En dat heeft haar al een slordige 70.000 euro opgebracht.