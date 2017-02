Bryan (31) geeft fortuin uit om op idool Britney Spears te lijken

Bryan, in het dagelijks leven eigenaar van een bedrijf dat handelt in eetbare cannabis (bijvoorbeeld spacecake), gaat helemaal op in zijn rol. ,,Al mijn vrienden noemen me Britney en begroeten me altijd met de quote 'It's Britney, bitch', uit haar nummer Gimme More. Heerlijk toch?"



Perfectie

Hij beheerst alle danspasjes van Britney tot in het kleinste detail en treedt in discotheken op als imitator van de zangeres. ,,Dankzij Britney ben ik mezelf beter gaan begrijpen, in mijn ogen is ze perfect. Toen ik zelf jong was, sprong ze er voor mij al uit. Ik was geobsedeerd en bekeek al haar interviews."



Bryan noemt Britney een enorme inspiratiebron. ,,Ik vind het fantastisch hoe ze uitgroeide tot de grootste ster ter wereld en na die moeilijke periode er nu weer helemaal staat."



Lees hieronder verder