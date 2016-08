Canadese vrienden blijken na geboorte te zijn verwisseld

Het is al de tweede keer binnen een jaar dat een dergelijk geval aan het licht komt. In november 2015 ontdekten twee mannen die in 1975 in hetzelfde ziekenhuis geboren waren, dat ze niet de biologische kinderen van hun ouders waren.



Dat nieuws zette Tait, Swanson en hun families ertoe aan om ook een DNA-test te laten uitvoeren. Vanwege sterke gelijkenissen met elkaars ouders, hadden de mannen al langer het vermoeden dat ze bij de geboorte verwisseld werden.



,,Ik kan dit nieuws niet anders omschrijven dan crimineel," zei Eric Robinson, een voormalig parlementslid dat het nieuws op de persconferentie bekendmaakte. ,,We kunnen leven met één vergissing, maar twee gelijksoortige gevallen is niet aanvaardbaar. We kunnen dit niet zomaar afdoen als een fout. In mijn ogen is het een criminele handeling."



Het Canadese ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld om uit te zoeken wat er precies gebeurd is.