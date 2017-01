Canadese vrouw genezen na zes dagen zonder longen

De donorlongen die ze nodig had, waren er nog niet en haar situatie verslechterde met de minuut. De doktoren konden maar één ding bedenken om tijd te rekken: de longen die vol zaten met slijm verwijderen en Benoit kunstmatig in leven houden. Bij hun weten was dat nooit eerder gedaan en er was dus weinig kennis over de ingreep in huis. Omdat het alternatief was dat ze sowieso zou overlijden, gaf haar echtgenoot groen licht.