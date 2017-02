Chris (31) verliest zijn allerbeste vriendin Norma (89)

,,De laatste keer dat ik haar sprak, was ze al zo zwak", vertelt Chris aan People. ,,Ik weet niet waar ze de kracht vandaan haalde, maar ze legde toen haar arm om mijn nek, trok me naar haar toe en gaf me een kus. Ze zei daarna dat ze van me hield."



Chris en Norma kwamen eerder in het nieuws nadat de jongeman 66.000 euro inzamelde, zodat ze bij hem kon inwonen en hij haar kon verzorgen. Kort voor het voorstel had ze van artsen te horen gekregen dat ze nog maar kort te leven had. De vrouw had geen familie die in de buurt leefde.



Hechte band

Chris leerde zijn vriendin vier jaar geleden kennen in Los Angeles. Als overburen ontwikkelden de twee een ongelooflijk hechte band. ,,Ze zwaaide vaak naar mij vanuit haar keukenraam. Op een dag belde ik aan om mijzelf voor te stellen. Ze bood me een glas champagne - haar favoriete drank - aan en we begonnen te babbelen. Ik ben homo en zij bleek in haar jonge jaren veel homovrienden gehad te hebben. Het klikte meteen", vertelde Chris. Norma noemde hem zelfs de kleinzoon die ze nooit gehad heeft.



Misschien dat Salvatore daardoor de dood van zijn zielsverwante al had kunnen zien aankomen. ,,Sinds afgelopen vrijdag lag ze al in een soort van coma. Telkens wanneer ze wakker werd, zei ze de meest diepgaande dingen. Op een ochtend vertelde ze me dat ze klaar was om te gaan en dat ze wachtte tot God haar meenam", aldus Chris, die de laatste tijd elke dag op een bank naast het bed van Norma sliep.