Commotie over geblurde koeienkop op Google Streetview

David Shariatmadari, een journalist die werkt bij de Amerikaanse krant The Guardian, kwam het vervaagde rund toevallig op het spoor toen hij met Google Streetview de weg zocht. Hij maakte een screenshot van de anonieme koe en zette die foto drie dagen geleden op Twitter. Sindsdien is de geblurde viervoeter een ware hit op sociale media. Shariatmadari's kiekje werd in korte tijd al ruim 12.000 keer geliked. Volgens David is dit vermoedelijk de allereerste koe ter wereld die op deze manier viraal gaat.



Stier

,,Waarom moet de privacy van juist deze koe in vredesnaam worden beschermd'', luidt één van de vele reacties. En: ,,Gaat Google nu ook de koppen van alle dieren onherkenbaar maken?'' Weer een ander denkt de weten waarom de grazer onherkenbaar is gemaakt. ,,Vermoedelijk stond ze in de buurt van een aantrekkelijke stier die niet haar vaste vriend is...''



Google heeft al gereageerd op het fotootje. Volgens het bedrijf is er iets fout gegaan met het programma dat automatisch alle gezichten van mensen blurt op de Streetviewfoto's. Heel soms raakt die software in de war. ,,In dit geval is een koeienkop verward met een mensenhoofd'', vertelt een woordvoerder aan nieuwszender CNN. ,,Er is dus niks aan de hand met de koe in kwestie. Wie via Streetview iets verder op de weg kijkt, ziet dat de koe gewoon herkenbaar is. Ze heeft dus niks te verbergen.'' De firma kan wel lachen om de blurblunder. ,,Deze volstrekt onwetende koe is in één klap een wereldberoemdheid. En nee, we gaan niet opeens de privacy van alle dieren beschermen.''