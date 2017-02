‘Dikke buik’ blijkt tumor van 60 kilo

‘Het was net alsof ik elke dag drie zakken cement meedroeg’, zegt Roger Logan tegen de lokale zender ABC News in Bakersfield. De man reisde naar het ziekenhuis in de staat Californië nadat andere artsen hem hadden gezegd dat het gezwel vet was.



De arts die hem nu opereerde, deed eerder vergelijkbare procedures en zegt dat er nauwelijks complicaties zijn. De inmiddels verwijderde tumor is waarschijnlijk begonnen met een ingegroeide haar, aldus dokter Vipul Dev. De operatie is succesvol verlopen.



Logans leven werd erdoor beheerst sinds het gezwel vijftien jaar geleden in zijn buik begon. De laatste tijd kon hij alleen nog maar in een leunstoel in zijn huis in Mississippi zitten: ‘Met dat ding hangend op de grond.’ Nu de man geopereerd is, is hij dolblij. Het eerste dat hij gaat doen als hij thuis is, is de leunstoel weggooien.