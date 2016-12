Dikste man ter wereld onder het mes om leven te redden

Volgens de artsen die Juan Pedro Franco gaan helpen is de Mexicaan momenteel te zwaarlijvig om te opereren. Door de dikke vetlagen is het bijna onmogelijk om in hem te snijden en de spijsverteringsorganen te bereiken. Verder is zijn conditie zó slecht dat hij de gevolgen van een ingreep waarschijnlijk niet aan kan. Om die reden krijgt de man de komende tijd eerst een superstreng dieet en oefeningen om wat af te vallen.



Afsluiting

Tijdens de eerste operatie, die gepland staat in juni volgend jaar, wordt driekwart van Franco's maag verwijderd. Daardoor zal hij in een half jaar tijd minstens 60 kilo kwijtraken, zo verwacht het medisch team. ,,Dat verkleint de kans op obesitas gerelateerde kanker al met 52 procent'', staat in een verklaring. In een later stadium - enkele maanden later - wordt de verkleinde maag van de man deels afgesloten, oftewel nog verder geminimaliseerd. ,,Door die afsluiting zal Franco al na een paar happen eten een vol, tevreden gevoel krijgen en dus geen trek meer hebben in eten.'' Weer later zal Franco ook nog operaties aan zijn darmen moeten ondergaan.



Tijdens de persconferentie in het ziekenhuis van Guadalajara poseerde de patiënt, die de behandelkosten naar verluidt volledig vergoed krijgt, vrijwillig voor een aantal fotografen. Hij liet het woord vooral aan de artsen en glimlachte, vertrouwend op een goede afloop, naar de aanwezige camera's. De man wil onder geen beding de namen van familieleden noemen. ,,Want het is mijn persoonlijke strijd.''