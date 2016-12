Dit zijn de meest spraakmakende virals van 2016

Van een slapende agente bij een snelheidscontrole tot een babypanda die uit zijn box klimt: 2016 zat vol met de leukste virals uit binnen- en buitenland. Dit zijn de twaalf meest spraakmakende, grappige of ontroerende filmpjes van dit jaar.



Januari

In Nederland kijken we niet zo raar op als een vrouw met drie kinderen en een boodschappentas op de fiets zit. Maar twee Hongaarse toeristen weten in Amsterdam niet wat ze zien en dus filmen ze het tafereel. Het resultaat is inmiddels 4,4 miljoen keer bekeken.

Februari

Een Chinese man heeft een tikje haast om de lift te halen en dus trapt hij de liftdeur in. Hij moet zijn daad bekopen met een val in de liftschacht én twee gebroken benen.

Maart

Een automobilist haalt een gevaarlijke manoeuvre uit op de A20 richting Gouda, nadat hij een verkeerde afslag genomen heeft. De Verkeersinformatiedienst legt het tafereel vast.

April

Nadat een orang-oetan twaalf dagen heeft moeten herstellen van een keizersnede, ziet ze haar baby'tje voor het eerst. The Memphis Zoo in Amerika plaatste de video waarin de ontmoeting te zien is.

Mei

Dit 6-jarige jongetje bekommert zich om de wereld. Hij is dan ook helemaal over zijn toeren als hij op school een documentaire over vervuiling ziet. De video van het snikkende ventje ging het internet over.

Juni

Altijd al een zeemeermin willen zijn? Sinds de zomer kan het in Zeist. In Nederland barst het van vrouwen, en af en toe een man, die hun staart aantrekken en dartel door het water zwemmen.

Juli

Frankrijk verliest in de zomer de finale van het EK-voetbal tegen Portugal en dat komt hard aan bij een van de Franse fans. Als hij in huilen uitbarst, komt een klein Portugees jongetje hem troosten.

Augustus

Zingen is altijd de grootste passie van Ted MacDermott geweest. Maar door de ziekte van Alzheimer is zijn karakter veranderd. De enige manier waarop de 'oude Ted' weer terugkomt, is als hij samen met zijn zoon Simon zingt.

September

Op een drukke snelweg in Rusland rijden veel automobilisten om en over een kitten heen die midden op de weg ligt. Een van hen stapt uit en schiet het beestje te hulp. Wat een held!

Oktober

Een agente is tijdens een snelheidscontrole in slaap gevallen. Een passerende automobilist, die zelf is geflitst, betrapt de diender. Hij postte de video op Facebook.

November

Babypanda Tian Bao laat zich niet tegenhouden door wat tralies. De kleine reuzenpanda werd deze zomer geboren en vormt de trots van België.