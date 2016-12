Dronken automobilist veroorzaakt ravage op Russische luchthaven

Video Beste kerst ooit! Alle dieren uit asiel een nieuw thuis

8:02 Medewerkers van een dierenasiel in Colorado Springs in de Verenigde Staten hebben ervoor gezorgd dat álle dieren zijn geadopteerd. Maar liefst 48 honden en katten zullen nog voor kerst een nieuw thuis krijgen. De medewerkers zijn door het dolle heen en dat laten ze zien in een video op Facebook.