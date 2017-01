Duiker ontkomt op het nippertje aan haaienaanval

Daniel was op een visreisje met vrienden ten noorden van Australië in de buurt van het Groot Barrièrerif, toen ze besloten te speervissen in de zee. De Australiër zwom op een gegeven moment bij zijn groepje weg. ,,We gaan nu al zes jaar achtereen op een visuitje met z'n allen. Tijdens het speervissen hebben we al vaker haaien gezien, maar die bleven meestal op een afstandje", zei hij tegen Daily Mail.



Toen hij het beest spotte, probeerde Daniel nog weg te zwemmen. Maar de haai kwam meteen op hem af. De duiker dacht eerst nog dat het dier hem een duw zou geven, maar besefte zich dat hij zwaar in de problemen zat toen er slechts luttele meters tussen hem en de haai zaten. In een reflex stak hij de haai in zijn bek en wist te ontsnappen.



Daniel weet niet waarom de haai hem zo plotseling aanviel. Hij zegt met meerdere experts en ervaren speervissers gesproken te hebben, die het agressieve gedrag van de haai ook niet konden verklaren.