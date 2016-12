Eend Freek ziet zijn vrouwtjes in oudejaarsdiner belanden

Opa (88) die gebit verliest opeens wereldberoemd

29 december Een maf filmpje van een 88-jarige Amerikaan die tijdens een familiespel zijn bovengebit verliest is in een paar dagen al ruim 30 miljoen keer bekeken. De opa deed mee aan het spel Speak Out waarbij de deelnemers met een kunststof mondstuk in woorden en zinnen van een kaartje moeten oplezen. Volgens zijn kleindochter Amy Metcalf Taylor uit Hamilton (Ohio) veroorzaakte vrolijke Don Briggs de misser zelf, omdat hij het ding verkeerd om in zijn mond had gestopt.