Eerste onderwatermuseum van Europa geopend

Stiefmoeder laat kinderen water uit toiletpot drinken

22 januari Het verhaal van drie Britse meisjes die jarenlang te maken hadden met hun boosaardige (stief)moeder gaat door merg en been. Zestien jaar lang werden ze mishandeld, vernederd en verwaarloosd. De nu 65-jarige Caroline Sharp uit Brigg in North Lincolnshire bekende de mishandelingen en is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar.