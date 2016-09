Enorme opblaasmaan rolt door straten Chinese stad

Op sociale media duiken vandaag spectaculaire foto's en filmpjes op van de op drift geraakte ballon. Daarop is te zien hoe het ding mensen, auto's en gebouwen 'verplettert'. Volgens Chinese media is niemand gewond geraakt door de megamaan. Inmiddels zou het ding lek zijn geraakt en tegen een gebouw tot stilstand zijn gekomen.



Storm

De maan hing gisteren nog in een park, maar door keiharde rukwinden (zeker 230 kilometer per uur) die werden veroorzaakt door de tyfoon knapten de kabels waarmee de ballon was vastgemaakt. De storm teisterde eerder het eiland Taiwan waar windsnelheden werden gemeten van maar liefst 370 km per uur: nog harder dan een Formule 1-bolide. Op Taiwan viel door de tyfoon een dode en er raakten 44 mensen gewond. In China zijn nog geen slachtoffers gemeld.