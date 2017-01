Er staat een paard in de... eh.. achterbak?!

Video Schildpad Bert in rolstoel door heftig seksleven in Brits park

14:22 Schildpad Bert heeft voor een kweekprogramma met zoveel vrouwtjes gepaard dat hij last kreeg van artritis in zijn achterpoten. Het reptiel uit een park in Engeland bezwangerde in 2011 vijf vrouwtjes in twee maanden tijd maar kreeg hierdoor last van ontstoken achterpoten.