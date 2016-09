Fan Harry Potter maakt rap met alle toverspreuken

Vrouw krijgt na 7 maanden reactie op noodkreet: Zit u nog in de lift?

13 september Het mocht even duren voor de Amerikaanse Amanda Carpenter antwoord kreeg op haar noodkreet, nadat ze vast kwam te zitten in een lift op de luchthaven van Baltimore-Washington. Ze stuurde haar hulproep via Twitter de wereld in maar pas na zeven maanden kwam een reactie: 'Zit u nog altijd in de lift?'