Flessenpost opgepikt na reis van 21 jaar en 800 km

De fles werd afgelopen weekeinde opgepikt op de Chatham Islands, een eilanden groep in de Grote Oceaan, zo'n 800 kilometer ten noord-oosten van Nieuw-Zeeland, zo schrijft NZ Newshub. ,,Ik was aan het strandjutten met mijn hond op een plek waar ik normaal niet kom", vertelt inwoner Richard Goomes, die de brief vond. ,,Opeens zag ik een plastic Spriteflesje met een coca-cola-dop", vertelt de man, die altijd al eens 'flessenpost' wilde vinden. ,,Ik pakte het op en zag dat er een papiertje inzat. Ik was behoorlijk opgetogen over mijn vondst."



Broos

Eenmaal thuis lukte het de man echter niet om het flesje te open. Uiteindelijk moest er een mes aan te pas komen om het flesje open te snijden. ,,Het papier was erg broos en viel in stukjes uiteen", zegt Goomes. Desondanks was het berichtje nog duidelijk leesbaar: 'Dit berichtje is geschreven op 7 maart in 1995 in de plaats Picton', stond er, gevolgd door de naam en leeftijd van Courtney. Er stond ook een telefoonnummer bij, maar dat bleek afgesloten te zijn toen de man het probeerde te bellen.



Stomverbaasd

Goomes dochter nam de zoekactie over en postte foto's op Facebook, waarna de zender, de inmiddels 29-jarige Courtney snel gevonden was. De vrouw was stomverbaasd dat de flessenpost was gevonden en was vergeten dat ze het briefje ooit had verstuurd. ,,Het enige wat ik me van die dag herinner is dat ik met mijn oma op het strand was", zegt ze.



De vinder is intussen bezig de stukjes papier weer aan elkaar te plakken om het vervolgens terug te sturen - maar dit keer per reguliere post.