Fotograaf zoekt koppel dat hij per toeval vereeuwigde

De fotograaf uit Hawaï was net naar Taft Point geklommen om de ondergaande zon vast te leggen, toen hij het koppel plotseling zag staan. Dat was aan het poseren voor trouwfoto's en Karas besloot er ook een paar te maken vanaf zijn bijzondere uitkijkpunt. ,,Het was onwerkelijk, de zonsondergang die avond was echt prachtig", vertelt hij.



Bijzonder moment

Omdat het koppel zo ver weg stond, kwam hij niet te weten wie ze waren. Hij hoopt hen alsnog op het spoor te komen door de foto te delen via sociale media. ,,Bedankt voor jullie bijdrage aan een ongelooflijke foto van de zonsondergang. Ik had dit graag met jullie gedeeld", schreef hij. ,,Het was voor mij een bijzonder moment en voor jullie duidelijk nog meer."



De foto is via Facebook inmiddels duizenden keren gedeeld. Op Instagram kreeg hij talloze likes. Het koppel heeft echter nog niet gereageerd.