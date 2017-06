Frans fitnessmodel gedood door ontplofte slagroomspuit

42-jarige vrouw met tienerlooks verklapt schoon­heids­ge­hei­men

10:27 Ze heeft de looks van tiener, maar in werkelijkheid is de Taiwanese modeblogster Lure Hsu toch echt 42 jaar. De wel heel erg jong lijkende vrouw wordt in haar vaderland 'de godin van de eeuwige, bevroren jeugd' genoemd. Speciaal voor haar honderdduizenden fans op sociale media heeft de leeftijdloze beauty nu een paar schoonheidsgeheimen prijsgegeven.