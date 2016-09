Fransman bouwt afvalbak om tot werkende 'flitscontainer'

Volgens Mark Gimferrer, de man in kwestie, had de flitscontainer een positief effect op de weg waaraan hij woont. ,,Op de Avenue de Europa wordt altijd onverantwoord hard gereden. Toen ik mijn creatie had neergezet, bleek de truc nog te werken ook. Auto's, brommers en motoren remden gelijk toen ze de felle flits zagen.''



Boete

Gimferrer vertelde aan Franse media dat zijn idee feitelijk een dubbele bedoeling had. ,,Ik wilde die oerlijke container wat mooier maken en het ding een aanvullende functie geven: in dit geval flitsbak.'' De politie kreeg al tijdens de eerste dag dat de container in functie was lucht van de illegale flitser en verzocht de ontwerper het ding per direct weg te halen. ,,Dat heb ik maar gedaan, omdat werd gedreigd met een boete van 135 euro.''



De ontwerper krijgt inmiddels alle lof en eer toegezwaaid voor zijn 'flitser'. ,,Ik ben bedolven onder de interviewaanvragen. Iedereen lijkt mijn idee te omarmen om van zoiets lelijks als een afvalbak iets functioneels te maken.'' Gimferrer is bereid om de gemeente waarin hij woont te adviseren in het geval Castelnau-le-Lez daadwerkelijk wil beginnen met het ombouwen van vuilcontainers tot flitsers. ,,Dan kom ik gelijk.'' De gemeente heeft inmiddels reageerd. Er zou inderdaad te hard worden gereden op de weg, maar dat zou een gevolg zijn van verkeerslichten die het tijdelijk niet doen. ,,Als die weer werken zijn flitsers als die van Gimferrer absoluut niet nodig.''