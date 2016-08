'Gecremeerde' grootvader staat later weer voor de deur

Crematie

Enkele dagen later organiseerde de familie een dienst waarna de man werd gecremeerd. De rouwende familie kreeg enkele maanden later echter opnieuw bericht van de politie: opa was op straat gevonden. Toen de man eindelijk herenigd werd met zijn familie was hij dronken en had hij verband om zijn hoofd om verschillende wonden te bedekken.



Met dubbele tong vertelde hij dat hij al die maanden op straat geleefd had. ,,Ze dachten dat ik dood was, maar ik heb gewoon gewandeld en gewandeld."



Niet geloven

Dochter Lucero vindt het nog altijd bizar, vertelt ze aan The Sun. ,,We konden het niet geloven toen de politie ons opnieuw belde. We dachten dat hij voor altijd weg was."



De familie is nu verwikkeld in een strijd om de identiteit van de man, aangezien hij officieel dood is.