Grappige hondenpenning: Ik ben niet verdwaald

,,Ik had de hond al een aantal keren gezien en toen hij in de regen naar me toe kwam gewandeld, ging hij naast me zitten. Ik kreeg meteen medelijden, want ik dacht dat hij al een tijdje verdwaald moest zijn..." vertelt de 19-jarige aan dierenwebsite The Dodo.



De jongen hoopte een adres of telefoonnummer te vinden op de penning, maar dat stond er niet. ,,Mijn naam is Dew", viel er te lezen. Toen hij het bericht las, barstte hij in lachen uit. ,,I am not lost. I like to roam. Tell me to go home''. (Vrij vertaald: Ik ben niet verdwaald. Ik hou ervan om rond te wandelen. Stuur me maar naar huis).



Tyler postte het verhaal over de opvallende hondenpenning op zijn twitterprofiel. Ondertussen is dat al door meer dan vier miljoen mensen bekeken.



Labrador Dew blijkt een lokale held in Louisville. De trouwe viervoeter heeft zelfs zijn eigen Facebookaccount 'Dew's Adventures' waarin zijn baasjes al zijn avonturen vertellen. Hij lijkt meer een kat dan een hond, want zijn territorium reikt tot wel 28.000 m². Zijn volgers zijn het allemaal met elkaar eens: ,,Volgens mij is hij officieel de coolste hond ooit."