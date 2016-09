Hondenkapper betrapt tijdens innige dans met 'klant'

Luis Antonio Caballero werkt in hondentrimsalon PetShop Perrito Feliz in Buenos Aires en heeft veel plezier in zijn werk. Dat is wel te zien op de gemaakte beelden die vorige week online werden gezet en inmiddels meer dan 4,4 miljoen keer bekeken zijn.



De man danst op B-52's Love Shack, terwijl hij een kleine witte poedel insopt. De trimmer schuifelt van kant naar kant, met het dier als danspartner. Dit tot groot plezier van zijn vrouw en zakenpartner Gabriela Caballero.



Dolgelukkig

Volgens de Argentijnse was de puppy dolgelukkig met zijn speciale behandeling en is dit gewoon een typische dag in hun trimsalon, waar ook dakloze honden worden opgevangen. ,,Ik was weggelopen om een thee te zetten, eenmaal terug trof ik Luis dansend aan", vertelt ze aan The Dodo. ,,Hij had niet door dat ik er was, dus ik pakte mijn telefoon erbij en nam het op."