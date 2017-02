Hondje onder het mes omdat baasjes zijn oren haatten

In eerste instantie zou het echtpaar zelf hebben geprobeerd de oortjes van de Jack Russell te laten hangen, zo meldt een Amerikaanse website. Zo werden de oortjes regelmatig met lijm vastgezet en liep het dier lagere tijd rond met gewichtjes aan de oorschelpen. ,,Onze hond voelde zich daar erg ongemakkelijk bij. Dus toen die methodes niet bleken te helpen hebben we een dierenarts inschakeld'', aldus één van de baasjes die de oren van de hond 'begon te haten'.



Fokken

De arts ging uiteindelijk mokkend overstag. Het kraakbeen in de oortjes werd door hem gebroken waardoor de oren van het hondje voortaan hangen. Volgens de eigenaars van het dier heeft het hondje geen pijn gehad en zijn ze superblij met het eindresultaat. ,,We willen met de hond gaan fokken. Als hij nog staande oortjes had gehad, hadden we waarschijnlijk nooit een goede partner voor voortplanting kunnen vinden.''



Volgens Jack Russell-experts is de kans dat de Russen een prijs winnen met hun geopereerde hondje nul. ,,Hij ziet er uit als een rashondje, maar mensen die er verstand van hebben kunnen zo zien dat de oren kunstmatig zijn aangepast. Wat de baasjes wel hebben bereikt? Hun hondje lijkt nu inderdaad wel wat op Milo uit The Mask. Maar dat is dan ook alles'', aldus een dierenarts in de VS.