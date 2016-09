Hoogste brug ter wereld bijna afgerond

Esso-tijger sterft op respectabele leeftijd van 22 jaar

11:09 De oudste en bekendste tijger van Groot-Brittannië, die jarenlang figureerde als de Esso-tijger, is zaterdag overleden op de respectabele leeftijd van 22 jaar. Tango was een van de zeven tijgers die in de jaren '80 en '90 regelmatig op televisie en in advertenties te zien was.