IKEA Israël maakt catalogus zonder vrouwen voor orthodoxe Joden

De afwezigheid van vrouwen stoot echter veel mensen voor het hoofd. Op sociale media worden er flink wat vraagtekens geplaatst bij de brochure. Zo zegt een criticaster: ,,Dit is geweldig, ik wist niet dat er alleenstaande ouders binnen de Haredi-gemeenschap waren!'' Een ander vraagt zich af waar de moeder van de kinderen in de brochure heen is gegaan.



IKEA heeft excuses inmiddels aangeboden. ,,Deze aangepaste brochure bevat inderdaad geen afbeeldingen van vrouwen of meisjes. IKEA Israël realiseert zich dat ze hiermee mensen voor het hoofd stoot en het bovendien niet in lijn is met de waarden die IKEA wereldwijd vertegenwoordigt'', zegt Shuky Koblenz, retail manager bij Ikea Israël. ,,We bieden daarvoor onze oprechte verontschuldigen aan. We zorgen ervoor dat toekomstige commerciële brochures in lijn zijn met de waarden waar IKEA voor staat en die tegelijkertijd de Haredi-gemeenschap respecteren.''



,,We vinden dat de lokale uiting van IKEA Israël niet in lijn is met ons gedachtegoed'', reageert Josefin Thorell, woordvoerder van Inter Ikea Systems. ,,We waarderen het dat de franchisenemer deze kwestie serieus neemt en ervoor zorgt dat toekomstige publicaties in lijn zullen zijn met waar ons merk voor staat.'' Een woordvoerster van de franchise laat aan het AD weten dat IKEA Israël de minderheidsgroep voortaan op een andere manier gaat proberen aan te spreken. Op welke manier dat is, kon zij niet vertellen.