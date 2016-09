In dit Italiaanse dorpje worden inwoners ouder dan 100 jaar

Rozemarijn

De studie wijst er ook op dat iedereen er rozemarijn eet, wat de hersenfuncties verbetert. Lokale variëteiten van het kruid worden nu bestudeerd. ,,De bewoners van Acciaroli hebben geen hartkwalen, obesitas of Alzheimer. Ze lijden ook niet aan staar. De meeste mensen in de VS krijgen na hun tachtigste last van die oogaandoening", stelt cardioloog Alan Maisel van de universiteit van San Diego in een interview met CBS News.



Maar er kan een andere belangrijke factor meespelen. ,,De seksuele activiteit onder de bejaarden is er enorm", stelt Maisel. ,,Misschien heeft het daar mee te maken. Het zal ook wel met de goede lucht en de levensvreugde te maken hebben."