Indiase koeien krijgen lichtgevende hoorns

Omdat koeien heilig zijn in India, lopen ze vrijelijk over straat. Dat heeft echter al talloze keren tot ongelukken geleid. Vorig jaar waren er 550 ongevallen waarbij loslopende dieren betrokken waren. Hoofd van de verkeerspolitie Kailash Chauhan vertelt de Indiase krant India Today: ,,Er was een dringende behoefte om zulke ongelukken te voorkomen."



De koeien in het district krijgen de komende dagen oranje lichtgevende tape om hun hoorns. Dat is echter slechts een tijdelijke maatregel, aangezien deze na een tijdje vanzelf loslaat. Alle hoop van de lokale politie is er op gevestigd dat de overheid uiteindelijk besluit om lichtgevende verf te kopen, om de dieren zo permanent te kunnen beschermen. Andere districten hebben al aangegeven ook interesse te hebben in de tape, maar missen nog de mankracht om deze aan te brengen.



Rendieren

Het is overigens niet de eerste keer dat dieren uit veiligheidsoverwegingen wat opvallender worden gemaakt. Eind vorig jaar werden de geweien van rendieren in Finland geverfd met lichtgevende verf, om zo ongelukken te voorkomen.