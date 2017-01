Japanners rennen door heilige tempel voor jaar lang geluk

Trump: alle galajurken uitverkocht voor mijn inauguratie. Boetieks: nee hoor

5:56 Volgens Donald Trump is Washington zo opgetogen over zijn beëdiging als president, dat alle jurkenwinkels in Washington DC uitverkocht zijn. ‘Het is heel moeilijk om nog een goede jurk te vinden voor de inauguratie’, aldus Trump maandag tegen The New York Times.