Jesse Klaver stapte in eikeltjespyjama tankstation binnen om vrouw te sarren

Klaver was, zo onthulde hij gisteravond grijnzend in talkshow RTL Late Night, erg verbaasd toen uit het pakpapier een pyjama met eikeltjesprint tevoorschijn kwam. ,,Ik dacht: wat heb ik daar aan? Vervolgens heb ik de pyjama maar aangetrokken en de rest van de avond aangehouden.''



Na de festiviteiten keerden Klaver en zijn gezin huiswaarts. ,,In de auto zei mijn vrouw: 'je stapt niet uit in dat ding om bijvoorbeeld koffie te halen bij een benzinepomp'. En vervolgens heb ik dat gewoon gedaan'', aldus de vader van twee zonen.



Of hij nog reacties kreeg in het tankstation, liet hij in het midden. Vele maanden na het voorval zette zijn vrouw een foto van Jesse Klaver in zijn eikeltjespyjama op Instagram. Dat kiekje kreeg een golf aan reacties. De tweedelige pyjama voor mannen - circa 99 euro van het merk Snurk - is inmiddels uitverkocht en wordt niet meer gemaakt. Een kinder- en damesvariant zijn nog wel beschikbaar.