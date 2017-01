Jonge kiters surfen met windsnelheden van 120 km per uur

,,De moeilijkheid en het gevaar schuilden in de afwisselende windstoten, met soms een kracht van 35 knopen (70 km/ uur) en soms van 45 knopen (120 km/u). Daardoor was het niet makkelijk om de kite onder controle te houden", vertellen de jongens aan Het Laatste Nieuws. Om het enigszins veilig te houden surften de jongens om de beurt en hielden ze elkaar in de gaten. ,,Langer dan een kwartier surfen was onmogelijk. We zijn kapot", aldus de oudste van de twee.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen had vandaag opgeroepen weg te blijven van de kust. De jongens reageerden laconiek. ,,We wisten dat het niet mocht van de gouverneur, maar konden het niet laten. Toch waren we even bang toen we begonnen. Maar dan is het gewoon de knop omdraaien en ervoor gaan. We hebben zelfs gesprongen. Zo'n gevoel is niet te evenaren. Als iemand zegt dat je dan niet mag surfen, heb je daar geen oren naar."